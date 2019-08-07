Зеленский заявил об увольнении главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя петицию с требованием уволить главу администрации президента Андрея Богдана, заявив, что уже уволил его.

«Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 №434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины», – сказано в ответе Зеленского на сайте электронных петиций.

Отметим, что это уже вторая петиция с требованием уволить Богдана.

Первая была создана через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое число подписей за два дня, но тогдп президент не стал увольнять главу администрации.

Вторая петиция набрала необходимое число голосов в конце июля.

Ранее Зеленский говорил, что Богдан написал заявление об отставке.

Богдан был юридическим советником предвыборной кампании Зеленского. 21 мая был назначен главой администрации президента Украины.

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