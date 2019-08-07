Канадская журналистка вступилась за Вышинского

Канадская журналистка Ева Барлетт заявила, что западная пресса игнорирует дело главы портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Нет никаких причин, кроме политических, чтобы удерживать Вышинского в тюрьме. Он является политическим заключенным. Если бы западные СМИ писали об этом деле, то удалось бы оказать какое-то влияние на власти Украины, и он был бы освобожден», – заявила Барлетт, передает РИА «Новости».

Она отметила, что западные СМИ не обращают внимание не только на это дело, но и на факты гибели многих независимых журналистов, в том числе в Сирии.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года, его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия, журналисту грозит до 15 лет тюремного заключения. 19 июля киевский суд продлил арест Вышинского на два месяца.