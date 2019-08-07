Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 20–22 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18–23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.