Арестованный в США россиянин вышел под залог

Россиянин Владимир Кузнецов, которого в США обвиняют в контрабанде оружейных деталей в Россию, отпущен под залог, сообщил источник.

Заседание суда должно состояться «примерно через месяц», сообщил источник ТАСС.

Как следует из судебных документов, Кузнецов попросил визу в 2011 году и получил разрешение на временный въезд. С 2015 года у него есть иммиграционная виза – россиянин женился на натурализовавшейся гражданке США Марине Маллер, которая в Соединенные Штаты приехала тоже из России.

Напомним, Кузнецов был задержан по обвинению в экспорте частей стрелкового оружия без лицензии. В его почтовых посылках нашли детали винтовки, которые мужчина обычной почтой отправлял в Россию. При этом он не указывал в документах, что в посылках находятся части оружия.