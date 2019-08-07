Россиянин арестован в США по обвинению в экспорте оружейных деталей в Россию

В США арестовали россиянина Владимира Кузнецова, которого обвиняют в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию, сообщила прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк.

Кузнецова арестовали в Пенсильвании. Его обвиняют в «в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта». Американские власти пояснили, что подобный экспорт запрещен без разрешения Госдепа и минторга США. У Кузнецова лицензии не было.

Если Кузнецова признают виновным, то ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает ТАСС.

Прокуратура сообщает, что с февраля 2017 года, по мнению следствия, Кузнецов и другие лица вывозили «части стрелкового оружия в Россию, в том числе части для сбора винтовок». При этом «указывалось неверное описание содержимого посылок», а пересылали их обычной почтой, передает РИА «Новости».

В мае было выявлено несоответствие содержимого одной из посылок. Была проведена проверка онлайн-заказов Кузнецова. Ситуация повторилась несколько раз. В частности, в посылках россиянина нашли ложе для американской снайперской винтовки Remington 700, цевье винтовки и магазины к ней.

Отмечается, что в качестве отправителя фигурировала также его супруга Марина Маллер. В качестве получателей значились Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.

В 2017 году россиян в США приговорили за незаконный экспорт технологий из Соединенных Штатов в Россию.