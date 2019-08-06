Пропавший в Красноярском крае частный самолет вышел на связь

Пилот пропавшего во вторник частного борта, пропавшего на Таймыре, вышел на связь, он сообщил, что с бортом все в порядке, рассказали в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

«Воздушное судно обнаружено в 19:54 (15:54 мск), вышел на связь командир экипажа. Судно находится в расчетной точке, где и должно было произвести расчетную посадку. Район Усть-Тарея. Как говорит командир экипажа, самолет исправен, экипаж жив-здоров», – пояснили в спасательном центре, передает ТАСС.

Ранее в ГУМЧС по Красноярскому краю РБК сообщили, что частный самолет пропал в регионе. «Маленький частный самолет не выходит на связь. Там может быть один или два пассажира на борту», – сказали в ведомстве.