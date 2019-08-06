Российские противолодочные Ту-142 пролетели над Тихим океаном

Над Тихим океаном проведен плановый полет двух российских противолодочных самолета Ту-142, сообщили в Минобороны России.

«Два дальних противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Ту-142 сопровождались двумя истребителями МиГ-31БМ морской авиации ТОФ. Они были подняты в воздух с аэродрома Елизово на Камчатке.

В ноябре 2018 года Ту-142МК стал причиной претензий со стороны НАТО, когда самолет пролетел на низкой высоте недалеко от штабного корабля «Маунт Уитни», с которого велось руководство учениями альянса в Норвегии.

Ту-142 – дальний противолодочный самолет, применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, а также для дежурства в системе поисково-спасательной службы.