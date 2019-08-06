Труженицу тыла в Тюмени похоронили в полиэтиленовом пакете

В пансионате для ветеранов, чья подопечная была похоронена в черном полиэтиленовом пакете, пройдет служебное расследование, сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что в течение месяца «будет проведено служебное расследование, по итогам которого дадут правовую оценку действиям руководства пансионата», передает Ura.ru.

Там отметили, что инициатором проверки стала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

Ранее в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что сотрудники ритуальной службы похоронили в пакете одну из подопечных тюменского пансионата для ветеранов. Женщина являлась труженицей тыла.

При этом автор записи утверждает, что тело пролежало в морге неделю, и за это время его даже не омыли. Также умершую не переодели перед погребением.