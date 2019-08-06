Дом Гитлера реконструируют

Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, национализировали, его бывшей хозяйке присудили компенсацию в 810 тыс. евро.

Верховная судебная палата Австрии вынесла окончательное решение о национализации дома, в котором в 1889 году родился и провел первые годы жизни Адольф Гитлер, передает Deutsche Welle.

Суд стал на сторону правительства в трехлетнем споре с владелицей дома. Теперь дом, который перешел в собственность государства, будет реконструирован.

Гитлер родился в арендованной квартире в Браунау-ам-Инн на границе с Германией. После прихода к власти нацистов дом приобрела партия и использовала в качестве культурного центра.

После войны дом вернули прежним владельцам, и он был библиотекой, техникумом и домом престарелых.

Решение о национализации дома было принято правительством и подтверждено парламентом Австрии. В говорилось, что необходимо исключить любую возможность использования «дома Гитлера» в целях пропаганды идей национал-социализма.

Собственнице дома выплатили 810 тыс. евро в качестве компенсации за изъятие. При этом женщина настаивала в суде на выплате полутора млн евро. Суд низшей инстанции сначала принял ее сторону, но высшая инстанция решение отменила.

Для определения будущего этой постройки власти Австрии проведут архитектурный конкурс.