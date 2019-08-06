Военные потушили очаги лесных пожаров в Красноярском крае

В Минобороны заявили, что военная авиация выполнила задачи по тушению очагов возгорания в Красноярском крае.

«По итогам применения с утра 6 августа авиационной группировки Минобороны в Красноярском крае все очаги открытого возгорания в районах, назначенных для тушения военной авиации, ликвидированы», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

С утра 6 августа авиация произвела 32 вылета, сбросив 1157 тонн воды и ликвидировав лесные пожары в регионе на площади более 150 тыс. гектаров.

Всего на горящие леса в Красноярском крае и Иркутской области военные сбросили свыше 8,1 млн тонн воды. Операция продолжалась с 1 августа, подключить военное ведомство к борьбе с пожарами поручил лично президент России Владимир Путин.

В субботу в Минобороны сообщили, что авиация в период с 1 по 3 августа потушила более 450 тыс. гектар горящих лесов в Сибири. В ведомстве уточнили, что на тот момент было ликвидировано 116 крупных пожаров в Иркутской области и Красноярском крае.