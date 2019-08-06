На Ульяновскую область обрушилась полуторамесячная норма осадков

За прошедшие сутки в Ульяновске и области выпала полуторамесячная норма осадков, ветер повалил деревья, затопило несколько улиц, сообщают региональные СМИ.

В городе затопило 26 дворовых территорий, в области было зафиксировано 27 отключений электроэнергии, 24 из них были устранены, передает «Медиа73».

Также зарегистрировано 40 протечек крыш в Ульяновске и 29 в областном Димитровграде.

Утром во вторник глава региона Сергей Морозов провел оперативное совещание с профильными министрами и представителями администрации муниципальных образований.

В соцсетях публикуют видео и фото с затопленными улицами.

В июне из-за дождей затопило дорогу к московскому аэропорту Шереметьево.