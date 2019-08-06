Пожилая женщина предотвратила массовую бойню в Техасе

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Российской экономике угрожают внешние факторы

России сулят рецессию уже в этом годуФото: Коньков Сергей/ТАСС
Российской экономике сулят техническую рецессию уже в этом году – это означает падение ВВП страны два месяца подряд. Таков прогноз экспертов Института экономики роста имени Столыпина. Действительно, в первом полугодии темпы роста экономики уже замедлились. Но при этом экономисты увидели в прогнозе столыпинского института ряд спорных моментов. Подробности...
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Основу Вооруженных сил решили укрепить деньгами

Младший командный состав считается становым хребтом любой мощной армииФото: Олег Ласточкин/РИА «Новости»
Сержанты-контрактники и рядовые получили прибавку к жалованью. Им также увеличили размер компенсации за наем жилья. В последний раз такое было еще при Сердюкове. Этими мерами Минобороны надеется привлечь новые кадры и удержать старые. Однако эксперты полагают, что одноразовым повышением окладов кадровые проблемы армии решить вряд ли получится. Подробности...
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Россия испытывает на орбите особо секретный спутник

В Советском Союзе в 1970-х годах запустили последовательно сразу пять военных космических станций проекта «Алмаз»Фото: SSL
Минобороны впервые официально признало существование российской программы специальных военных спутников-инспекторов. Аппараты «Космос-2535» и «Космос-2536», как заявляется, предназначены для «исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки, а также отработки технологий их защиты». Зачем России такие спутники и какие задачи они решают? Подробности...
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Лесные пожары породили серию мифов о России

МЧС и армия делают все возможное для ликвидации возгоранийФото: Пресс-служба Сибирского регионального
центра МЧС России/ТАСС
Как результат первых успехов пожарных, вместе с сибирской тайгой стала гаснуть и бурная критика, захлестнувшая было соцсети. Каких только обвинений не высказывали в адрес пожарной охраны и МЧС, возлагая на них всю вину за миллионы гектаров горящего леса. Как выглядят пожары в России и меры по борьбе с ними на фоне мировой практики? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Трампономика переходного периода

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Двойной протекционизм 45-го президента – защита внутреннего рынка от импорта и защита национального производителя от рвения собственных чиновников – дал кумулятивный эффект. Американская экономика продолжает расти, хотя и не должна. Подробности...
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Москва раздает нуждающимся зонты С-400

Андрей Сушенцов, Программный директор клуба "Валдай", директор Института международных исследований МГИМО МИД России
Решение турецкого правительства довести до конца сделку с Россией по поставкам С-400 вызвало удивление во многих столицах. Мало кто в России надеялся, что Турция пойдет на разрыв с США и, невзирая на издержки санкций, завершит сделку. Подробности...
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Особенности революционной манипуляции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда люди негодуют на дубинки, но спокойно переносят «Грады» – это явно не возмущение человечности против насилия. Гораздо более масштабное и жестокое насилие – когда оно совершается «своей» стороной – охотно одобряется. Подробности...
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    Какие владения есть у России за рубежом

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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

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              Пожилая женщина предотвратила массовую бойню в Техасе

              6 августа 2019, 11:09

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Пожилая жительница Техаса сообщила полиции о планах внука устроить стрельбу и предотвратила массовую бойню.

              Как пишет USA Today, около месяца назад 19-летний Уильям Патрик Уильямс рассказал родной бабушке о покупке автомата АК-47 и о том, что собирается «пострелять в местном отеле», чтобы «копы помогли ему покончить с собой». После такого откровения бабушка смогла убедить внука обратиться к врачам, а сама обратилась в полицию.

              Стражи порядка обыскали номер, забронированный Уильямсом в местном отеле, и нашли автомат с 17 магазинами, несколько ножей и черную одежду. Кроме того, выяснилось, что при заполнении формы при покупке оружия юноша нарушил закон, записав не свой адрес проживания.

              В настоящее время Уильямс госпитализирован. Если его вина подростка будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

              Прокурор Нили Кокс назвал инцидент «предотвращенной трагедией». «Я хочу похвалить бабушку подозреваемого, которая спасла жизни, предотвратив этот замысел, а также сотрудников полиции Лаббока и федеральных агентов, которые расследовали его незаконное приобретение оружия», – отметил он, передает «Ридус».

              За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

              Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР активизирует выявление «доморощенных» экстремистов в США, спецслужба станет уделять особое внимание интернету.


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