Пожилая женщина предотвратила массовую бойню в Техасе

Пожилая жительница Техаса сообщила полиции о планах внука устроить стрельбу и предотвратила массовую бойню.

Как пишет USA Today, около месяца назад 19-летний Уильям Патрик Уильямс рассказал родной бабушке о покупке автомата АК-47 и о том, что собирается «пострелять в местном отеле», чтобы «копы помогли ему покончить с собой». После такого откровения бабушка смогла убедить внука обратиться к врачам, а сама обратилась в полицию.

Стражи порядка обыскали номер, забронированный Уильямсом в местном отеле, и нашли автомат с 17 магазинами, несколько ножей и черную одежду. Кроме того, выяснилось, что при заполнении формы при покупке оружия юноша нарушил закон, записав не свой адрес проживания.

В настоящее время Уильямс госпитализирован. Если его вина подростка будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокурор Нили Кокс назвал инцидент «предотвращенной трагедией». «Я хочу похвалить бабушку подозреваемого, которая спасла жизни, предотвратив этот замысел, а также сотрудников полиции Лаббока и федеральных агентов, которые расследовали его незаконное приобретение оружия», – отметил он, передает «Ридус».

За выходные в США произошли несколько случаев массовых расстрелов. В субботу вечером в техасском Эль-Пасо были убиты 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. Позже еще семь человек получили ранения при стрельбе в парке Чикаго американского штата Иллинойс.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что ФБР активизирует выявление «доморощенных» экстремистов в США, спецслужба станет уделять особое внимание интернету.