Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 37 копеек – до 65,17 рубля, курс евро снизился на 35 копеек, составив 73,01 рубля.

Нефть марки Brent утром подорожала до 60,26 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД