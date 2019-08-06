В США нашли затонувшую во время Второй мировой войны подлодку

Группа исследователей проекта Lost 52 Project обнаружила в Тихом океане фрагмент подлодки USS Grunion, которая затонула во время Второй мировой войны.

Нос субмарины на глубине 820 метров нашли автономные подводные аппараты.

Как пишет издание Live Science, USS Grunion затонула во время выполнения первого боевого задания во время Второй мировой войны, сообщает передает РИА «Новости».

По данным исследователей, подлодка летом 1942 года прибыла на Алеутские острова, потопила два японских катера, но по пути на базу неожиданно исчезла. Экипаж лодки состоял из 70 человек.

Напомним, в июне 2018 года экипаж новейшего морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку, предположительно, советскую «С-12», погибшую в период Великой Отечественной войны.