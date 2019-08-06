Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 15–17 градусов. В ночь на среду она может опуститься до 10 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, северо-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 6 августа объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 13–18 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до 7 градусов.