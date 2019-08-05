В Британии подросток выхватил ребенка из рук матери и сбросил с высоты десятого этажа

В Лондоне в галерее Тейт Модерн 17-летний подросток сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки на десятом этаже. Упавшего ребенка обнаружили на пятом этаже, пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, а затем он был доставлен в больницу.

«Он находится в стабильном, но критическом состоянии. С ним его семья, которую поддерживают наши офицеры. Семья приехала в Лондон из Франции», – говорится на сайте лондонской полиции.

По словам очевидцев происшествия, поведение подростка было странным. «Он держал руки за спиной и стоял у стены, просто наблюдал за людьми. Мы отошли от него, и когда он исчез из поля зрения, услышали крик», – приводит слова одного из очевидцев The Sun.

Издание отмечает, что злоумышленник выхватил мальчика прямо из рук матери. После инцидента он попытался скрыться, однако был задержан. Стражи порядка выясняют мотивы молодого человека.

30 июня в Германии мигрант намеренно столкнул под поезд мать с ребенком – мальчик погиб.