В Краснодарском крае женщину заподозрили в убийстве собственной семьи

В Краснодарском крае местная жительница подозревается в убийстве супруга и пятилетнего ребенка, пишут СМИ.

Коллега мужа попытался проникнуть к нему в дом, двери были закрыты, и он вызвал правоохранителей, передает «Российская газета».

Полицейские попали в дом и нашли тела 32-летнего хозяина и малолетнего мальчика с колото-резаными ранами в области груди.

В дверном проеме, ведущем в комнату, было найдено тело 33-летней женщины с признаками асфиксии. При ней также была предсмертная записка, в которой, как считает следствие, женщина отметила место для захоронения семьи.

Новопокровский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Глава сельского поселения Александр Свитенко сообщил, что семья считалась благополучной и не состояла на учете. Оба родителя работали, ребенок ходил в детсад. В пресс-службе краевого СК пояснили, что на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов свершения преступления.

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего», – добавили в ведомстве.

Напомним, 13 июня в доме в поселке Новая Романовка Ленинградской области было найдено тело супруги хоккеиста Антона Соколова со множественными ножевыми ранениями, также найден раненым ее 18-летний сын.