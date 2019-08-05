Массовый расстрел вызвал истерический смех у кандидата в президенты США

Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк истерически рассмеялся во время своего выступления, во время которого он говорил стрельбе в Техасе.

На пресс-конференции в Лас-Вегасе О'Рурк принес соболезнования близким погибших, а также заявил об отмене своего визита в Калифорнию, вместо этого он прибудет свой родной город.

«Я очень опечален и мне чрезвычайно тяжело думать об этом», – заявил политик, видеозапись его выступления опубликована на YouTubе, сообщает РИА «Новости».

Американцы, комментируя выступление кандидата в президенты, разделились на два лагеря: кто-то предположил, что нервный смех был вызван стрессом и является защитной реакцией, другие же осудили поведение О'Рурка.

В субботу в Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба, жертвами атаки стали 20 человек и еще 26 пострадали, в воскресенье в Дейтоне в штате Огайо погибли девять человек, 16 пострадали. В этот же день в результате стрельбы в парке в штате Чикаго были убиты минимум семь человек.