Российской экономике предрекли техническую рецессию

В российской экономике может быть зафиксирована техническая рецессия уже в 2019 году, заявили эксперты Института экономики роста имени Столыпина.

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», – передает РИА «Новости» текст обзора.

Как отмечают аналитики Института экономики роста имени Столыпина, рост ВВП России в первом полугодии пришелся только на крупные предприятия и госсектор, в то время как анализ реестра малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности.

«Так, по итогам первого полугодия 2019 года количество работников МСП сократилось на 1,6% год к году (минус 257,1 тыс. работников), а количество субъектов МСП – на 0,9% год к году (минус 57 тыс. субъектов), количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% год к году (минус 18,3 тыс. малых предприятий и минус 1,5 тыс. средних)», – отметили эксперты.

По их словам, основной рост экономики России в прогнозе властей увязывается с нацпроектами и ростом инвестиций в инфраструктуру.

«Однако по итогам первого полугодия бюджет национальных проектов был исполнен только на треть. Кроме того, самые низкие показатели использования бюджетных средств были зафиксированы в нацпроектах, которые могли бы оказать наибольший мультипликативный эффект: «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (бюджет исполнен на 17,7%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (бюджет исполнен на 12,2%), «Цифровая экономика РФ» (бюджет исполнен на 8,3%)», – говорится в обзоре.

Напомним, 1 августа газета ВЗГЛЯД писала, что доллар поможет оживить экономику России.