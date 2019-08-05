В Якутии возбудили уголовное дело по факту массового отравления

В Якутии возбудили уголовное дело по факту отравления в кафе в Вилюйском районе республики 17 человек, в том числе 10 детей, сообщили в прокуратуре региона.

«В период с 9 по 12 июля текущего года в г. Вилюйске 17 граждан, в том числе 10 несовершеннолетних лиц, употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в одном из местных кафе. В последующем, указанные лица обратились ... за медицинской помощью, им постановлен медицинский диагноз – сальмонеллез, двум несовершеннолетним диагностирована бактериальная кишечная инфекция и острый гастроэнтерит», – передает ТАСС сообщение прокуратура.

В ходе лабораторных исследований в помещении кафе и образцах пищи была обнаружена группа кишечной палочки рода salmonella, а также множество других нарушений.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Напомним, в январе саратовское кафе обязали выплатить компенсацию отравившимся суши посетителям.

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