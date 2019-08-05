В понедельник синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 10 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.