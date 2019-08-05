Япония собралась создать космическое подразделение Сил самообороны

Правительство Японии в следующем году намерено сформировать первое космическое подразделение в составе национальных Сил самообороны, сообщает издание «Иомиури».

В новое подразделение войдут около 70 специалистов, которые пройдут спецподготовку в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в вооруженных силах США. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио), передает ТАСС.

Основной задачей новой структуры станет наблюдение за космическим пространством с целью противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран, а также предотвращения столкновений японских аппаратов с космическим мусором.

Предполагается, что новая структура Сил самообороны Японии будет активно сотрудничать с Космическими силами Соединенных Штатов.

В настоящее время правительство Японии разрабатывает систему мониторинга космического пространства с использованием наземных радаров и телескопов. Эксплуатация системы, как ожидается, начнется через четыре года.

Напомним, в конце января Госдеп США одобрил продажу Японии двух комплектов системы про Aegis стоимостью 2,15 млрд долларов. Против размещения таких видов вооружения в Японии выступают Россия и Китай.

Позднее власти Японии объявили о намерении развивать ракеты большой дальности.