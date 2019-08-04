Появились сведения о владельце задержанного Ираном в Персидском заливе танкера

Задержанный в Персидском заливе силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских вооруженных сил) танкер принадлежит Ираку, сообщил эмиратский телеканал Al Arabiya.

По словам источников телеканала, представитель КСИР объявил, что нефтеналивное судно, которое было задержано по подозрению в контрабанде топлива, «является иракским танкером», передает ТАСС.

В иракском министерстве транспорта в свою очередь заявили, что «судно, которое Иран задержал в Персидском заливе, не принадлежит Ираку».

В воскресенье стало известно, что Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с контрабандным топливом.

Напомним, 19 июля в Ормузском проливе был задержан танкер Stena Impero под британским флагом. Задержание произошло после того, как танкер выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения иранских военных.

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