Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».

«Последний человек, кому Крым что-то должен, – это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан», – написала Захарова в Facebook.

Глава американского внешнеполитического ведомство в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым «должен вернуться в состав Украины». Помпео отметил также, что Госдеп США сотрудничает с украинскими властями.

Ранее Захарова объясняла, почему Запад делает все, чтобы миру не было известно о реальном положении дел в Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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