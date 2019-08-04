В Брянске задержали снявшую со счета клиента более 10 млн рублей сотрудницу банка

Полицейские задержали сотрудницу брянского банка, которая сняла со счета клиента более 10 млн рублей, сообщает МВД России.

«Установлено, что заместитель директора по розничному бизнесу одного из банков при заключении договора ввела в заблуждение клиента организации и получила доступ к управлению его лицевым счетом, с которого впоследствии вывела более 10 млн рублей», – сообщается на сайте МВД.

Отмечается, что сотрудница банка задержана в рамках совместной операции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянску и регионального УФСБ.

Ее подозревают в мошенничестве и легализации денежных средств. Возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 1 статьи 174.1 УК РФ. Женщина отправлена под стражу. Проверяется ее причастность к совершению других противоправных деяний.