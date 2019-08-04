Путин оценил значение железных дорог для России

Президент Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что российская история тесно связана с развитием железных дорог.

«Поздравляю вас с Днем железнодорожника. На протяжении почти двухсот лет история России тесно связана с развитием железных дорог», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам главы государства, железные дороги объединили Россию от западных рубежей до Дальнего Востока и стали важным звеном отечественной транспортной инфраструктуры.

Железнодорожный транспорт, отметил Путин, играет огромную роль в развитии экономики и социальной сферы, он связывает города и регионы страны. Глава государства добавил, что в отрасли в настоящее время внедряются современные технологии и активно развивается цифровизация.

Особо Путин выделил 45-летие начала возведения Байкало-Амурской магистрали, которое отмечалось 7 июля. В тот день президент поздравлял строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков с 45-й годовщиной начала строительства БАМ.

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