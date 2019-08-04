США разъяснили Японии отсутствие жесткой реакции на ракетные пуски КНДР

Президент США Дональд Трамп разъяснил премьер-министру Японии Синдзо Абэ, почему Вашингтон не будет жестко реагировать на недавние ракетные пуски КНДР.

По сведениям японских дипломатических источников, Трамп заявил Абэ, что Вашингтон не будет жестко реагировать на недавние ракетные пуски КНДР, чтобы сохранить возможность продолжения переговоров с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Таким образом Трамп решил дать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну определенное пространство, поскольку, несмотря на ряд двусторонних встреч, отношения между двумя странами остаются хрупкими, утверждают источники Киодо.

К тому же, по версии автора статьи, американский президент не хочет эскалации ситуации вокруг КНДР перед предстоящими в следующем году выборами. Пока в качестве своих достижений он активно преподносит прекращение Пхеньяном испытаний ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Если сложившееся положение дел будет нарушено и КНДР по какой-либо причине возобновит испытания такого рода, то это может негативно сказаться на рейтинге Трампа в президентской гонке, говорится в материале.

Кроме того, недавние испытания ракет малой дальности не несут прямой угрозы Соединенным Штатам, отмечает автор статьи.

О значении ракетных пусков КНДР для безопасности самой Японии Киодо не упоминает.

Напомним, в ночь на пятницу в КНДР состоялись испытания новых «крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня».

В ночь на четверг КНДР провела испытание «нового тактического вооружения». Ракеты достигли высоты 50 км и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 км.

В среду КНДР запустила две баллистические ракеты, высота полета которых составила 30 км. В Пхеньяне уточнили, что испытывали новый тип управляемого реактивного снаряда.

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