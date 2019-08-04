В воскресенье синоптики пообещали москвичам холодную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 11 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.