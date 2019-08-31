Предложивший «отвоевать» Курилы японский депутат решил захватить остров Южной Кореи

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

«Это Су-57? А он уже летает?» – интересовался Эрдоган на МАКС-2019Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Предложивший «отвоевать» Курилы японский депутат решил захватить остров Южной Кореи

              31 августа 2019, 21:05

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, ранее предложивший «отвоевать» южную часть Курильских островов, на этот раз поднял вопрос о возможности возвращения силовым путем спорных островов Такэсима, контролируемых Южной Кореей.

              «Правительство снова стреляет из пушки сожалений. Но разве действительно можно вернуть острова Такэсима путем переговоров? Разве война – не единственный способ их возвращения?» – цитирует сообщение японского депутата ТАСС.

              Отмечается, что так он отреагировал на протест правительства Японии в связи с тем, что группа южнокорейских парламентариев в субботу посетила острова Такэсима, на которые претендует Токио.

              Кроме того, Ходака Маруяма задался вопросом, «не стоит ли оставить на столе все варианты» решения этого вопроса, включая дислокацию Сил самообороны на «японских исконных территориях» для того, чтобы прогнать оттуда «незаконных оккупантов».

              Напомним, Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей Южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно», «неужели ничего, кроме войны не остается», «вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны». Позднее депутат признался, что был пьян и отказался от своих слов.

              Японские СМИ обрушились на депутата с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что данные высказывания не имеют ничего общего с позицией Токио.

              Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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