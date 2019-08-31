Предложивший «отвоевать» Курилы японский депутат решил захватить остров Южной Кореи

Депутат нижней палаты парламента Японии Ходака Маруяма, ранее предложивший «отвоевать» южную часть Курильских островов, на этот раз поднял вопрос о возможности возвращения силовым путем спорных островов Такэсима, контролируемых Южной Кореей.

«Правительство снова стреляет из пушки сожалений. Но разве действительно можно вернуть острова Такэсима путем переговоров? Разве война – не единственный способ их возвращения?» – цитирует сообщение японского депутата ТАСС.

Отмечается, что так он отреагировал на протест правительства Японии в связи с тем, что группа южнокорейских парламентариев в субботу посетила острова Такэсима, на которые претендует Токио.

Кроме того, Ходака Маруяма задался вопросом, «не стоит ли оставить на столе все варианты» решения этого вопроса, включая дислокацию Сил самообороны на «японских исконных территориях» для того, чтобы прогнать оттуда «незаконных оккупантов».

Напомним, Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей Южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно», «неужели ничего, кроме войны не остается», «вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны». Позднее депутат признался, что был пьян и отказался от своих слов.

Японские СМИ обрушились на депутата с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что данные высказывания не имеют ничего общего с позицией Токио.

Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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