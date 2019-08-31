На МАКС-2019 побит абсолютный рекорд по посещаемости

Дневная посещаемость международного авиационно-космического салона МАКС-2019 31 августа достигла абсолютного рекорда, превысив 170 тыс. человек.

«В субботу МАКС посетили более 173 тыс. человек. Это абсолютный рекорд посещаемости авиасалона в один день за все годы его проведения», – сообщил источник в оперативном штабе по обеспечению безопасности МАКС-2019, передает ТАСС.

Эти данные также подтвердили в дирекции авиасалона МАКС-2019.

Ранее на авиасалоне побывал президент России Владимир Путин, где угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всю турецкую делегацию российским мороженым. При этом сдачу он попросил отдать главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».