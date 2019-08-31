Канделаки заявила об отказе Зеленского работать «говорящей головой»

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала «ворох неоднозначных новостей» с Украины, где приступил к работе новый созыв Верховной рады.

«Вот уже Петр Порошенко готовит переворот. Источник: фотография переписки на телефоне одного из депутатов партии... «Слуга народа», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Арсен Аваков – один из лидеров эпохи Порошенко – остается на посту министра внутренних дел, хотя Владимир Зеленский обещал сплошь новые лица. Правда, если учесть, что Игорь Коломойский всегда выступал за Авакова и даже рекомендовал его на пост премьер-министра, удивляться тут нечему», – отметила она.

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«Правда, и Зеленский не собирается работать говорящей головой и конвертирует поддержку 70% жителей Украины в конкретный силовой ресурс, забирая у Авакова национальную гвардию. Разумное решение для человека, который обещает стране перемены, но помнит, что пришел играть на поле, где свои интересы есть у множества могущественных олигархов. Что страхует от табакерки лучше, чем верная гвардия?» – заключила Канделаки.

Ранее Канделаки сказала, как Зеленский может стать настоящим президентом.

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