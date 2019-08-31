Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает небольшая облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 22 до 24 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 11–13 градусов, в центре города столбики термометров не покажут менее 14 градусов.

В Подмосковье воздух прогреется до 25 градусов тепла, в ночные часы может похолодать до плюс 8 градусов, передает ТАСС.

Ветер переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 753 мм ртутного столба.