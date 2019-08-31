Вице-премьер Чехии осудил власти Праги за отношение к памятнику маршалу Коневу

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек высказал свое отношение к решению властей Праги закрыть брезентом памятник советскому маршалу Ивану Коневу, оскверненный перед этим вандалами.

Как заявил Гамачек, ситуация с памятником доказывает, что трактовкой исторических событий должны заниматься историки, а не политики, передает RT.