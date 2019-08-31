Участники несогласованной акции в центре Москвы ввязались в конфликт с бабушкой

Участники несогласованной протестной акции в центре Москвы вступили в конфликт с бабушкой, которая попросила их не выходить на проезжую часть дороги. Акция началась днем возле станции метро «Чистые пруды». Сейчас «шествие» несистемной оппозиции приближается к Новому Арбату.

В субботу в центре Москвы во время несогласованного шествия оппозиции против «политических репрессий» произошел бытовой конфликт между частниками акции и бабушкой. По информации Regnum, пожилая женщина сделала замечание участникам «прогулки» за выход на проезжую часть дороги. Она предложила им ходить по пешеходной части.

«Молодая девушка кричит на бабушку: «Нам здесь жить, а не вам». Другая начала очень громко хлопать в ладоши, визжать, орать, на что бабушка ответила: «Совсем больная», сообщает агентство.

Также бабушку возмутил лозунг «Это наш город». «С чего это – их город? Это и мой город, я здесь живу», – заметила женщина.

Сейчас участники акции ушли с Манежной площади по Моховой к Воздвиженке, и далее идут в сторону Нового Арбата.

Ранее член Общественной палаты Максим Григорьев, который лично наблюдает за ходом несогласованной акции, рассказал газете ВЗГЛЯД, что среди митингующих много журналистов, которых легко отличить по желтым жилетам, а также фриков, защитников прав ЛГБТ, сестер Хачатурян.

«Около памятника Пушкину находился человек с лозунгом «Два умножить на два не равно пять». Довольно много маргинальных личностей вокруг. Я видел людей в вышиванках. Большое количество иностранной прессы, которые задают явно провокационные вопросы. Журналисты финского телевидения в беседе с мужчиной, который спокойно отвечал им, пытались вывести его на какие-то провокационные темы», – рассказал Григорьев.

За ходом акции наблюдают в прямом эфире блогер Илиас Меркури и радиоведущая Анна Шафран.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ. В рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей на митинге 27 июля в Москве арестованы 13 человек.