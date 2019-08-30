Подозреваемому в шпионаже гражданину четырех стран Полу Уилану предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил его адвокат.

Он отметил, что следственные действия по делу иностранца завершены, передает ТАСС.

Защитник пояснил, что обвинение по статье «Шпионаж», отмечает РИА «Новости».

Уилана задержали в декабре 2018 года по подозрению в сборе данных об одной из российских спецслужб в пользу США. Сообщалось, что его схватили во время шпионской акции. У Уилана были найдены документы, содержащие государственную тайну. По версии защиты американца, он приехал в Москву на свадьбу к другу. У задержанного имеется четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании.

В мае адвокат рассказал, что обвиняемый в шпионаже гражданин четырех стран Пол Уилан в камере СИЗО держится бодро и занимается физическими упражнениями.

В июне американское посольство в Москве направило в МИД России ноту протеста из-за якобы ненадлежащего обращения в СИЗО с арестованным американцем Полом Уиланом.