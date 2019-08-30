Катер с туристами из России затопило в Турции

16-метровый катер, на борту которого находились российские туристы, едва не утонул в порту турецкой Аланьи.

Судно начало затапливать через выходную систему, однако предотвратить затопление удалось с помощью грузового насоса только по прибытию к берегу, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на агентство Ihlas News.

Сообщается, что некоторые пассажиры даже не заметили опасную ситуацию.

Позже владелец яхты сообщил, что трагедии удалось избежать благодаря опыту капитана: «Мы пережили такое событие без потерь. Мы благодарим нашего капитана за внимательность».

Накануне 19-летняя россиянка впала в кому после купания в бассейне в Турции.

Также сообщалось о еще одном трагическом случае: 18 августа девочка 2007 года рождения оказалась затянута насосом на дно бассейна. Позже ее состояние осложнилось лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию. В итоге девочка умерла.