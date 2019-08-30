В Ингушетии стартовал конкурс по отбору управленцев

Врио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов сообщил, что своим указом утвердил проведение республиканского кадрового проекта «Ингушетия. Курс на обновление».

Глава региона отметил, что уже самые первые недели пребывания в должности продемонстрировали ему проблему явного дефицита квалифицированных управленческих кадров в республике.

Во многом именно человеческий фактор, уверен Калиматов, сегодня становится причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона, реализации на территории Ингушетии национальных проектов, сообщается на сайте конкурса «Ингушетия. Курс на обновление».

«Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей», - подчеркнул врио главы республики.

Проект представляет собой открытый конкурс для поиска квалифицированных и мотивированных руководителей, способных эффективно решать задачи развития региона.

В Интернете запущен сайт проекта, на котором размещена форма регистрации для потенциальных участников. Претенденты заполняют анкету, после чего становятся участниками первого этапа конкурса. Специальная комиссия по итогам проведения ряда оценочных процедур отберет из них наиболее сильных для продолжения борьбы в очном финале.

Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики. И хотя в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, все остальные участники проекта также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов.

Результаты регистрации участников проекта «Ингушетия. Курс на обновление» и дистанционного этапа их работы на конкурсе станут известны в конце сентября, а общие итоги планируется подвести в начале ноября текущего года.