В Москве задержаны два тренера личностного роста по подозрению в вымогательстве

Двух тренеров личностного роста задержали в Москве. Женщина, которая 10 лет посещала их занятия, обвинила тренеров в вымогательстве.

«В полицию с заявлением о вымогательстве крупной суммы денежных средств обратилась 31-летняя жительница столицы. По словам потерпевшей, на протяжении более 10 лет она посещала психологические тренинги «личностного роста», в ходе которых под различными предлогами сообщила злоумышленникам конфиденциальные сведения о своей личной жизни, в том числе предоставляя их в письменном виде», – сообщила замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь, передает РИА «Новости».

При этом за неразглашение этой информации тренеры потребовали от женщины более 1 млн рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы: 35-летний мужчина и 53-летняя женщина. В ходе обыска по месту их жительства полицейские обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, банковские карты, клиентскую базу данных, а также рукописные записи с конфиденциальными сведениями личной жизни клиентов», – отметила Гузь.

Сейчас задержанные заключены под стражу, расследование продолжается.

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