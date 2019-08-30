Аниматора в костюме коня в Петербурге оштрафовали за нарушение авторских прав

Смольнинский суд Петербурга оштрафовал аниматора Алексея Сычева за нарушение авторских прав и конфисковал у него костюм коня из трех частей – туловище, голову и копыта.

Сообщается, что 27 февраля Сычев в костюме коня Юлия из мультфильма «Три богатыря» ходил по Дворцовой площади и предлагал с ним сфотографироваться за 300 рублей.

«Согласно заключению эксперта, ростовая фигура является переработкой оригинального художественного произведения (персонажа) «Конь Юлий» в виде объемной фигуры – гнедого антропоморфного коня с рыжим хвостом и гривой, продолжающейся на морду, выпученными глазами, а также с использованием характерных сочетаний пропорций, размеров», – сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов, передает «Интерфакс».

Суд пришел к выводу, что Сычев нарушил авторские права студии анимационного кино «Мельница», так как использовал образ персонажа без лицензионного договора с правообладателем или с аккредитованной организацией.

В итоге аниматору был назначен штраф в размере 1500 рублей, а костюм коня (голова, туловище и копыта) был конфискован.

Ранее сообщалось, что в Москве аниматора с пумой пригласили на несуществующий детский праздник, где его побили, а потом отобрали пуму.