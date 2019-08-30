Парламент Эстонии отказался отправлять премьера в отставку

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал предложение оппозиции отправить в отставку премьер-министра Юри Ратаса.

По итогам голосования, за вынесение вотума недоверия премьеру проголосовали 40 депутатов 101-местного Рийгикогу, против – 55, передает ТАСС.

Вотум недоверия возможен в том случае, если его поддержит минимум 51 депутат (в Рийгикогу заседает 101 парламентарий).

Оппозиция обвиняет премьера в том, что он не смог сформировать кабмин, который бы обеспечил достойное управление страной и ее дальнейшее развитие. Вместо этого правительство под руководством Ратаса якобы «занимается нападками на различные группы в обществе и способствует его расколу».

Ранее мремьер Эстонии заявил о готовности проводить масштабные военные операции.