Парламент Эстонии отказался отправлять премьера в отставку

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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«Палач» Аваков раскрыл главный страх «шута» Зеленского

Для неопытного президента Зеленского силовик Аваков превратился в гаранта безопасностиФото: Andrew Lahodynskyj/ТАСС,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Слухи о том, что шеф МВД Украины Арсен Аваков переживет режим Порошенко, ходили с весны, однако решение президента Владимира Зеленского сохранить этого министра все равно вызвало в Киеве легкую оторопь. Чтобы убедить своих депутатов в необходимости такого шага, был вброшен новый слух – Порошенко готовит путч и Аваков как раз понадобился для его предотвращения. Но не окажется ли сам Аваков потом угрозой для Зеленского? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Парламент Эстонии отказался отправлять премьера в отставку

              30 августа 2019, 14:58

              Текст: Евгения Шестак

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              Парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал предложение оппозиции отправить в отставку премьер-министра Юри Ратаса.

              По итогам голосования, за вынесение вотума недоверия премьеру проголосовали 40 депутатов 101-местного Рийгикогу, против – 55, передает ТАСС.

              Вотум недоверия возможен в том случае, если его поддержит минимум 51 депутат (в Рийгикогу заседает 101 парламентарий). 

              Оппозиция обвиняет премьера в том, что он не смог сформировать кабмин, который бы обеспечил достойное управление страной и ее дальнейшее развитие. Вместо этого правительство под руководством Ратаса якобы «занимается нападками на различные группы в обществе и способствует его расколу». 

              Ранее мремьер Эстонии заявил о готовности проводить масштабные военные операции.


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