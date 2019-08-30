В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Лукашенко визита Болтона

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали итоги визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждали», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу обсудили по телефону развитие двусторонних отношений.

Напомним, в четверг Минск посетил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. На переговорах президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Вашингтону начать отношения с чистого листа.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, угрожает ли поездка Болтона в Белоруссию России.

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