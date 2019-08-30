Сирийская армия освободила 10 деревень к востоку от Хан-Шейхуна

Подконтрольные Дамаску военные к утру 30 августа вернули контроль над 10 деревнями к востоку от ранее освобожденного города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, заявил сирийский военный источник.

«К утру 30 августа от терроризма очищены следующие деревни, села, фермы, высоты: аль-Хувейн аль-Кабир, Телль-Губар, ас-Саккият, Телль-Саккият, ат-Таманиа, Телль-Турки, Телль-Сейид Али, Телль-Сейид Джаафар, западные и восточные фермы Таманиа», – заявил источник РИА «Новости».

Напомним, 23 августа генштаб Вооруженных сил Сирии объявил об освобождении города Хан-Шейхун в Идлибе и ряда других населенных пунктов на севере провинции Хама.