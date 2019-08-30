Северо-Кавказский форум «Машук – 2019» завершился в Пятигорске

Церемония закрытия десятого Северо-Кавказского молодежного форума «Машук – 2019» состоялась в четверг в Пятигорске (Ставропольский край), сообщили в пресс-службе форума.

«Вы сделали невозможное. Вы сплотились, создали команду. В этом году мы отмечали юбилей «Машука», а в следующем ждем вас на «Машуке – 2020», – сказала заместитель председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, передает ТАСС.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков отметил на церемонии закрытия форума, что в этом году на форуме было много нововведений. «Вы – исторический форум. Впервые мы провели здесь тестирование участников, оценочные мероприятия, впервые вы создавали проекты прямо на форуме. Пусть следующие «Машуки» проходят в такой же атмосфере», – отметил Сериков.

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2019 году впервые на «Машуке» организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. Первая смена, прошедшая под названием «Профессионалы РФ», объединила молодых бизнесменов, специалистов IT-сферы, молодых ученых и изобретателей, производителей туристского продукта, представителей творческих профессий, лидеров молодежных научных коллективов. На вторую смену «Проактивное общество» съехались молодые журналисты и блогеры, будущие географы, культурологи и историки, волонтеры и представители творческих коллективов. Участниками третьей смены «Я – лидер!» стали студенческие активисты, руководители проектов, журналисты, блогеры.

«Участники форума обучались по 18 направлениям. Кроме того, ребята участвовали в спортивных мероприятиях, интеллектуальных играх, творческих программах и различных конкурсах. Молодежь также получила возможность встретиться с известными политиками, предпринимателями, спортсменами и актерами», – говорится в сообщении.

За пределами образовательной программы и вип-встреч ключевой частью жизни форума стал конкурс молодежных проектов. По предварительным результатам трех смен, на защиту проектов от физических лиц вышли 685 человек, от некоммерческих организаций было направлено 109 проектов. Больше всего проектов за три недели было выдвинуто от представителей Дагестана – 187 инициатив поступило на рассмотрение экспертов Росмолодежи.

Кроме того, в заключительный день третьей смены форума прошла защита проектов «Точки роста», которые участники разрабатывали на протяжении недели. Всего за последнюю смену участники подготовили 56 предложений по решению проблем, стоящих перед округом.

Также на протяжении трех недель на форуме работала «Ярмарка проектов» – площадка молодежных инициатив, реализованных благодаря победе в грантовых конкурсах прошлых лет. В этом году она объединила семь проектов, представляющих все субъекты СКФО.

Участники форума также занимались решением специализированных кейсов от крупных работодателей округа. По итогам им предложили трудоустройство в такие компании, как «Курорты Северного Кавказа», «Цифроград», Лукойл, Ростелеком, Россети, Сбербанк, «Центр развития туризма». За время работы трех смен 20 человек были приглашены на работу, более 70 – на стажировку или занесены в кадровый резерв.