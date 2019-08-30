Экс-глава УМВД Томской области приговорен за взятки

Бывший начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов приговорен Ленинским районным судом Томска к восьми годам лишения свободы условно со штрафом в более чем 6 млн рублей за коррупционные преступления, сообщили в региональном СК.

«Суд приговорил Митрофанова к восьми годам лишения свободы условно. Ему назначен штраф в размере 6 млн 475 тыс. рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в органах внутренних дел сроком на пять лет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В отношении генерал-майора в отставке Митрофанова было возбуждено два уголовных дела о взяточничестве и мошенничестве. Как сообщали в УФСБ, экс-глава полиции области получил от предпринимателя взятку в виде имущественных услуг для своих близких родственников, в обмен на это он обещал закрыть глаза на незаконную банковскую деятельность бизнесмена.

Напомним, в июне 2016 года президент Владимир Путин освободил ряд высокопоставленных сотрудников органов внутренних дел от занимаемых должностей, в том числе и начальника управления МВД по Томской области генерал-майор полиции Игоря Митрофанова.

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