Минобороны рассекретило документы об освобождении Румынии

К 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны Минобороны России рассекретило исторические документы о ходе Бухарестско-Арадской операции, сообщили в российском оборонном ведомстве.

«В канун 75-летней годовщины освобождения столицы Румынии Бухареста в годы Великой Отечественной войны на сайте Минобороны России публикуется подборка исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива российского военного ведомства, посвященная освобождению войсками Красной армии территории Румынии и наиболее значительным событиям Бухарестско-Арадской операции», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

В разделе представлены копии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетные публикации и наградные листы на наиболее отличившихся бойцов.

Минобороны подчеркивает, что освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии создали условия для того, чтобы Красная армия смогла продолжить преследование нацистов на юго-западном направлении.

«В политдонесении 53-й армии подчеркивается, что «большая часть населения Румынии окончание войны с Советским союзом встретила с большим облегчением, как давно ожидаемое событие. На улицах города и в деревнях повсеместно слышны проклятия в адрес правительства Антонеску и его клики. Вступление наших войск в столицу Румынии – город Бухарест прошло без инцидентов. Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло», – говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что Антонеску, поддерживавший гитлеровскую Германию, вместе с генералами старой румынской армии был взят под стражу в пригородном домике.

Кроме того, Минобороны опубликовало уникальный документ, касающийся послевоенного устройства Румынии.

«В постановлении (изданном Государственным комитетом обороны весной 1944 года) подчёркивается «в занятых Красной армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий», – говорится в документе.

Как отмечают в Минобороны, командованию Красной армии также предписывалось охранять и содействовать работе больниц, школ, телеграфов и телефонной связи.

«Румыны! Красная армия вступила на вашу территорию, чтобы добить немецких разбойников. Других целей у нее нет ... Мы не хотим навязывать вам наши порядки. После изгнания немцев вы установите на своей земле такие порядки, какие вы сами пожелаете», – приводит Минобороны составленное в 1944 году воззвание к румынскому народу и румынской армии.

В Минобороны рассказали также, что о героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов, опубликованных на страницах раздела.

«Гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, неделю назад Минобороны опубликовало ультиматум генерала армии Федора Толбухина румынским и немецким войскам, оккупировавшим Молдавию.

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