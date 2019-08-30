Готовящего «переворот» Порошенко сравнили с Саакашвили

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая прокомментировала свои слова о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Она напомнила в Facebook о том, что Юрий Луценко «по поручению Порошенко», когда они были еще генпрокурором и президентом Украины, «открыл дело на Саакашвили» за «попытку совершить государственный переворот». Поводом для этого стал «палаточный городок» под зданием Верховной рады и требования митинговавших к парламенту.

Теперь, как пишет Богуцкая, сам Порошенко «на своей странице призывал своих поклонников блокировать Раду и сделать «Майдан» с горящими шинами, если что-то пойдет «не так».

«Это не попытка сделать переворот? То есть Михайло (Саакашвили) – это переворот, а Порошенко – это детский игрушки», – заявила Богуцкая

Также она припомнила попытки сторонников Порошенко снять Владимира Зеленского с выборов, лишить его полномочий, отложить инаугурацию.

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По словам Богуцкой, Порошенко «завтра с танками не приедет в Раду», но «будет вынашивать планы» вновь взять власть.

Напомним, Богуцкая заявила, что Арсена Авакова оставляют на посту главы МВД Украины, так как Порошенко якобы готовит переворот.

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