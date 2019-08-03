В субботу синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 13 градусов тепла. К обеду температура воздуха поднимется до плюс 16 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.