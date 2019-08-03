Политолог: Цель столичных оппозиционеров – шатание власти

«То, что мы видим – отработка элементов создания протеста», – считает политолог Дмитрий Куликов. Так он прокомментировал субботнюю несанкционированную акцию оппозиции в центре Москвы.

Политолог Дмитрий Куликов считает, что не нужны правовые оценки несогласованным акциям, которые устраивает оппозиция в центре Москвы. «Здесь нужны не правовые оценки. То, что мы видим – отработка элементов создания протеста», – сказал Куликов в прямом эфире на канале «Политика сегодня» на YouTube по поводу «прогулки по бульварам Москвы», которую устроили оппозиционные кандидаты, не допущенные к предстоящим выборам в Мосгордуму.

Куликов отметил, что те, кто получил отказ в регистрации, не пытался оспорить подобное решение в суде, а призвали к протестам. «Их цель – шатание власти», – считает Куликов.

Он также оценил действия полицейских во время субботней акции. «Это просто образец нежности. Те правонарушения, которые совершают эти граждане, во всех цивилизованных странах гасятся дубинками и слезоточивым газом... За то, что прикоснулся к полицейскому – следует тюремное заключение. У нас такого нет», – подытожил Куликов.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. По результатам этого этапа избирательной кампании зарегистрированы 233 человека, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, 57 получили отказ. Несогласные с решением избиркомов «независимые» кандидаты потребовали пустить их на выборы и вышли на улицы. В итоге провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорывали оцепление полиции, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в полицейских и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.