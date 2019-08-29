В Крыму провели гонки на картах для людей с ограниченными возможностями

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НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп может заблокировать военную помощь Украине
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов
Google обвинили в работе на российский империализм
Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»
Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко
Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле
Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем
Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкорром телеканала «Россия» прямо на майдане, то есть в окружении ненавсти, и делал репортерскую работу. Подробности...
Глобализм сделает россиян беднейшими людьми планеты
Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
Родина-мать требует подвига
Сергей Мардан, публицист
Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Как скандалят космонавты
В Жуковском открылся авиасалон МАКС
Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35Подробности...
День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом
Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздникаПодробности...
В России отметили День флага
В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в КрымуПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
Обсуждение: 118 комментариев
Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
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