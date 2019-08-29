В Крыму провели гонки на картах для людей с ограниченными возможностями

В Сакском районе Крыма проходит «Картинг без границ», проект направлен на помощь людям с инвалидностью, благодаря ему инвалиды могут совершить экстремальную поездку на карте.

Для участия в гонке, которая проходит на территории международного картодрома «Crimea Grand Prix» при организационной поддержке министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, зарегистрировались 70 крымчан и гостей полуострова, сообщают «Новости Крыма».

«Подобный социальный проект является очень значимым. Принято решение, что с этого года мероприятие будет проводиться ежегодно», – сказал на открытии гонки министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По его словам, участники соревнований показывают всем, что для людей нет границ и преград.

«Глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов говорил, и я повторю его слова: людей с ограниченными возможностями не бывает – ограниченные возможности только в голове. Яркий пример этим словам – участники сегодняшних соревнований», – сказал министр.

Участница гонки из Санкт-Петербурга Екатерина рассказала, что впервые участвует в подобном соревновании.

«Страшновато, если честно», – призналась перед заездом участница.

Во время гонки Екатерина уверенно держалась на трассе и, по её словам, получила незабываемые эмоции.

Первый заезд «Картинга без границ» для людей с инвалидностью состоялся в ноябре 2013 года в Москве. С 2016 года в заездах используют испанские карты. В 2017 году проект стал лауреатом премии фонда «Планета добра» в номинации «За развитие спорта инвалидов». С 2018 года «Картинг без границ» открыт для проведения в различных городах России.

Адаптивный картинг дает возможность людям с инвалидностью поучаствовать в настоящих гонках, побороть свои страхи, доказать себе и окружающим безграничные возможности человека, ощутить скорость и радость жизни.

Ранее на пресс-конференции в Симферополе Зырянов отметил, что участие в проекте «Картинг без границ» позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть в себе скрытый потенциал.