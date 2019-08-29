Кандидат в премьеры Украины пообещал добиваться роста ВВП страны на 5%

Кандидат на пост премьера Украины от президента Владимира Зеленского Алексей Гончарук заявил о новой задаче перед камбином.

По словам Гончарука, правительству предстоит обеспечить рост экономики на 5% в год, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский предложил на пост премьера страны кандидатуру Алексея Гончарука, также были озвучены кандидатуры на посты главы МИД и министерства обороны.